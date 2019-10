Absent depuis deux matches, Clément Grenier ne faisait provisoirement plus partie des plans de Julien Stéphan. Laissé de côté pour les rencontres contre Cluj et Toulouse, le numéro 8 semblait payer des performances et une attitude décevantes. Alors que ce matin Julien Stéphan avait clarifié la situation de son milieu de 28 ans, évoquant « un choix purement sportif », le principal intéressé est à son tour sorti du silence, sur RMC Sport.

« C’est un choix sportif uniquement. Oui j’ai du caractère, mais je m’entends bien avec tout le monde et je pense être apprécié du vestiaire, » a-t-il répondu, écartant tout malaise au sein du vestiaire. Avant de poursuivre. « Maintenant, il y a des moments difficiles dans une saison et dans une carrière. Je ne suis pas content d’être en tribunes en Ligue Europa et de l’apprendre la veille, je ne suis pas content d’être en tribune à Toulouse et de l’apprendre la veille. Mais ce n’est pas toujours la faute de l’entraîneur. Il faut savoir se remettre en question. Le message de l’entraîneur a été clair. Je travaille pour retrouver le terrain, ce qui me manque le plus ».