Opposé à l’Olympique de Marseille ce week-end, le Stade Rennais a fait match nul (1-1) au Roazhon Park. Pour cette rencontre de Ligue 1, Hatem Ben Arfa n’était pas présent. Absent lors de la mise au vert la veille (samedi, ndlr), l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’avait pas été convoqué par Julien Stéphan. Peu de temps après le match, l’entraîneur du SRFC avait alors déclaré que l’affaire allait se régler en interne.

Ce mercredi, le club breton défie l’US Orléans en quart de finale de Coupe de France (18h30). Et pour cette nouvelle rencontre au Roazhon Park, Julien Stéphan a décidé d’aligner d’entrée Hatem Ben Arfa. Absent face à l’OM, le joueur de 31 ans est en effet titulaire au poste de numéro 10 derrière Mbaye Niang, et avec Ismaïla Sarr et Benjamin Bourigeaud à ses côtés.

Les compositions officielles

Rennes : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André, Grenier - Bourigeaud, Ben Arfa, Sarr - Niang

Orléans : Renault - Furtado, Mutombo, Cambon, Pinaud - Dmoncy - Ziani, Lopy, Avounou, Perrin - Benkaid