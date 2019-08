Le Stade Rennais connaît un été agité. Le dernier vainqueur de la Coupe de France a perdu des éléments essentiels comme Ismaïla Sarr, Rami Bensebaini, Tomas Koubek, Benjamin André, Mexer, Hatem Ben Arfa ou encore Mehdi Zeffane. Des recrues sont arrivées comme Flavien Tait, Edouard Mendy ou encore Jérémy Morel mais ce n’est pas suffisant selon Julien Stéphan, l’entraîneur breton.

« Ma direction et la cellule travaillent, je leur fais confiance. Elles travaillent très dur en ce moment et depuis plusieurs semaines. Elles ont, comme nous tous en interne, identifié nos besoins, je les laisse travailler et je suis convaincu qu’elles vont faire le meilleur travail possible. L’arrivée d’un défenseur central supplémentaire ? J’ai émis des souhaits, il reste quinze jours et je suis convaincu que le travail aboutira » a assuré le technicien en conférence de presse.

