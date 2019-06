Alors que de nombreux joueurs sont encore en vacances, ceux du Racing Club de Strasbourg viennent de reprendre le travail. C’était en effet jour de reprise ce dimanche au RCSA. Pour l’occasion, l’entraîneur du vainqueur de la Coupe de la Ligue BKT 2019 Thierry Laurey a tenu une conférence de presse. L’occasion de parler du mercato estival, qui a déjà commencé avec le recrutement définitif de Lamine Koné ou encore le départ d’Anthony Gonçalves à Caen.

« Il n’y a pas de précipitation. On sait ce qu’on veut faire déjà et puis ce qu’on devra faire sur le terrain. Des imprévus peuvent survenir, à nous de tout bien faire dans le bon sens, a expliqué le coach strasbourgeois avant de poursuivre. On a toujours dit qu’on souhaiterait à la louche avoir 5 joueurs supplémentaires. Nous n’avons pas l’obligation de changer toute l’équipe. Aujourd’hui, il y a 18 joueurs de champ et deux gardiens. »

