Après trois victoires face à l’Azerbaïdjan (5-0), la Slovaquie (5-3) et la Géorgie (3-2), l’équipe de France U21 affronte ce soir la Suisse qui présente également un bilan parfait. L’objectif ? Prendre seul la tête du Groupe B.

A domicile, la Suisse se présente en 4-2-3-1 avec Anthony Racioppi dans les buts. Le gardien de l’Olympique Lyonnais peut compter sur Kevin Rüegg, Jan Bamert, Cédric Zesiger et Silvan Sidler devant lui. Vasilije Janjicic et Toni Domgjoni assurent le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Jérémy Guillemenot est soutenu par Jordan Lotomba, Bastien Toma et Andi Zeqiri.

De son côté, la France mise sur un 4-3-3 où Alban Lafont siège dans les cages. Ce dernier voit Andy Pelmard, Dayot Upamecano, Dan-Axel Zagadou et Rayan Aït-Nouri composer la défense. Au coeur du jeu, on retrouve Jeff Reine-Adélaïde, Eduardo Camavinga et Zaydou Youssouf alors que Moussa Diaby et Arnaud Nordin accompagnent Odsonne Edouard en pointe du système tricolore.

Les compositions :

Suisse U21 : Racioppi - Rüegg, Bamert, Zesiger, Sidler - Janjicic, Domgjoni - Lotomba, Toma, Zeqiri - Guillemenot

France U21 : Lafont - Pelmard, Upamecano, Zagadou, Aït Nouri - Reine-Adélaïde, Youssouf, Camavinga - Nordin, Edouard, Diaby