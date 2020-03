À la surprise générale, Hugo Lloris ne figure pas dans la composition de Tottenham pour la réception de Wolverhampton ce dimanche à 15h (28e journée de Premier League). Pire encore, il n’est pas sur le banc des remplaçants.

Une interrogation pour les fans des Spurs, que le club a justifiée il y a quelques instants sur son compte Twitter. L’international français est blessé à l’aine ! Tottenham ne précise cependant pas la durée de son indisponibilité.

TEAM NEWS : Hugo Lloris misses out this afternoon with a groin injury. #THFC #COYS pic.twitter.com/dakMv6OWDo

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 1, 2020