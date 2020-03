Mardi dernier, Jan Vertonghen a vécu une soirée cauchemardesque. Le défenseur de Tottenham a tout d’abord vécu du banc de touche la lourde défaite de son équipe (3-0) sur le terrain du RB Leipzig, éliminant ainsi les Spurs de la Ligue des Champions. Mais un autre événement est venu le perturber.

Le domicile du défenseur a été cambriolé par quatre individus. Plus inquiétant, sa femme et ses deux filles se trouvaient dans la demeure à ce moment-là. Les malfaiteurs sont entrés par effraction et ont menacé la famille du Belge avec des couteaux. Terrifiée, la femme de Jan Vertonghen a été contrainte de donner plusieurs objets de valeur et des biens électroniques comme le rapporte le Daily Mail. Personne n’a été blessé et les individus sont toujours recherchés par les autorités de police.