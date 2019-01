La 22e journée de Premier League se poursuit cet après-midi avec un choc alléchant entre Tottenham et Manchester United. A domicile, les Spurs s’articulent en 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts ainsi que Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Ben Davies en défense. Le double pivot est assuré par Moussa Sissoko et Harry Winks. Seul en pointe de l’attaque, Harry Kane est soutenu par Heung-Min Son, Dele Alli et Christian Eriksen.

Manchester United de son côté privilégie également un 4-2-3-1. Dans les cages on retrouve David De Gea. Le gardien espagnol peut compter sur Ashley Young, Victor Lindelöf, Phil Jones et Luke Shaw en défense. Ander Herrera et Nemanja Matic sont au coeur du jeu tandis que Jesse Lingard, Paul Pogba et Anthony Martial évoluent un cran plus haut. Enfin, Marcus Rashford est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Sissoko, Winks - Son, Alli, Eriksen - Kane

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matic - Lingard, Pogba, Martial - Rashford