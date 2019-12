Les vacances ne seront pas bonnes pour tout le monde. Hier soir, lors de la 19e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club s’est une nouvelle fois incliné face à l’OGC Nice (0-3). Une défaite qui continue d’alimenter la longue série noire du club avec une neuvième défaite d’affilée en championnat, sans compter l’élimination en Coupe de la Ligue plus tôt dans la semaine (face à l’Olympique Lyonnais, 1-4). Interrogé en fin de match au micro de France Bleu Occitanie, Steven Moreira n’a pas pesé ses mots pour rendre compte de la situation.

« C’est pas digne de joueurs professionnels. On n’est pas des professionnels depuis neuf matches. On ne mérite pas d’aller en vacances, on ne mérite rien du tout. C’est une honte qu’on fait au club, honte aux supporters et à la ville de Toulouse. On se fait piétiner dessus et il n’y a aucune réaction comme si on était résigné ou comme si on aimait se faire marcher dessus … Franchement, je n’ai pas peur de le dire, on est des p****. Le problème est avant tout mental. On ne montre pas du tout de personnalité. Là, il y a une petite coupure, mais je peux vous dire que ça ne va pas être vraiment des vacances. J’espère que tout le monde va être concerné. On a un club à sauver et surtout une fierté à retrouver », a-t-il avoué.