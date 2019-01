José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United depuis le 18 décembre. Les Red Devils l’ont remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, qui comme en tant que joueur est un remplaçant de luxe puisqu’il a connu quatre victoires avec son équipe. De son côté, Mourinho se fait plutôt discret.

Mais ce vendredi, le média portugais Record a révélé qu’un club était prêt à miser sur le Special One. En effet, après le limogeage de Rui Vitoria, Benfica serait très intéressé par l’ancien coach de Chelsea et du Real Madrid. Un technicien d’expérience qui possède l’avantage d’être libre. Une occasion que le club est prêt à saisir et qui représenterait un coup énorme. Toutefois, le salaire de Jose Mourinho pourrait être un frein.