Scène surréaliste cette nuit entre l’Uruguay et le Chili. Bien avant qu’Edinson Cavani ne donne la victoire à la Celeste à la 82e minute, Luis Suarez a encore fait parler de lui. Grand attaquant, le joueur du FC Barcelone n’est cependant pas réputé pour être le joueur le plus fair-play de l’histoire. Et hier, El Pistolero a encore tenté de jouer le roublard.

A la 21e minute de jeu, Suarez bénéficie d’une action intéressante pour aller tirer au but. Une tentative qui a été captée par le portier chilien Arias dans sa surface. Jusqu’ici, rien d’anormal. Sauf pour Luis Suarez qui a alors réclamé un penalty en signifiant à l’arbitre qu’Arias avait fait main... avant de se rendre compte de sa bêtise. Sacré réflexe. L’histoire retiendra que cette scène est survenue cinq ans jour pour jour après la fameuse morsure de Luis Suarez sur Giorgio Chiellini lors du Mondial 2014.

There is only 1 player in the world who would appeal for a handball against the goalkeeper : Luis Suarez pic.twitter.com/BWk9UlbCqI

— John Kokkoris (@jKokkoris8) 24 juin 2019