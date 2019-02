Cet homme a sûrement marqué le plus beau but de sa vie. Dès le coup d’envoi lors d’un match amateur, il enchaîne un petit pont, plusieurs crochets et de nombreuses feintes avant de glisser le ballon au fond des filets. Au final, il aura éliminé tous les joueurs de l’équipe adverse en quelques secondes. Un but que tout joueur de football aimerait inscrire.