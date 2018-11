Si vous voulez du jeu collectif, c’est maintenant. Hier, le Servette de Genève a battu Schaffhouse (3-0) lors de la 13e journée de Challenge League (la deuxième division suisse). Et un but a été inscrit de manière magnifique. Un petit pont pour commencer l’action, un jeu à une touche de balle et à la finition Sébastien Wüthrich, qui a inscrit un doublé ce dimanche.