Les débuts d’Emmanuel Adebayor au Paraguay ne passent pas comme prévu. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, le Togolais a décidé de relever un ultime challenge en signant pour le Club Olimpia. Titulaire en Copa Libertadores avec sa nouvelle équipe, l’attaquant de 36 ans s’est fait remarquer. Mais pas pour les bonnes raisons ! En effet, sur un duel, l’ancien joueur de l’AS Monaco ou encore du FC Metz s’est essuyé les crampons sur le visage d’un adversaire, Enzo Coacci joueur du club argentin Defensa y Justicia (victoire 2-1 de l’Olimpia). Adebayor a logiquement été exclu de la rencontre pour ce mauvais geste.

Sur son compte Twitter, il a tenu à s’excuser auprès de son adversaire qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser : « match difficile aujourd’hui ! Quel formidable esprit d’équipe et quelle victoire pour les garçons. Triste de quitter le terrain tôt sur un défi Jackie Chan. Je n’ai jamais voulu blesser mon adversaire, et je suis content qu’il aille bien. »

SEA, tough game today ! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay #GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm

— Emmanuel Adebayor (@E_Adebayor) March 12, 2020