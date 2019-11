Ce dimanche, l’Équipe de France se déplace en Albanie, plus précisément à Tirana pour le dernier match des qualifications de l’Euro 2020. Un match sans véritable enjeu (hormis la 1ère place du groupe pour les Tricolores) entre les Bleus, déjà qualifiés, et les Rouge et Noir, éliminés. Mais il y aura quand même un événement durant la rencontre.

En effet, « L’Air Albania Stadium » est le stade qui va recevoir ce match entre l’Albanie et la France. Pour la réception des champions du monde français, les dirigeants albanais ont choisi d’inaugurer ce tout nouvel écrin. C’est une enceinte moderne, qui pourra recevoir jusqu’à 22 000 personnes. C’est l’architecte italien Marco Casamonti qui a dessiné le stade. Il comporte également une tour de 25 étages, qui est la plus haute de la ville de Tirana, rien que ça.