Dans le cadre de la campagne de publicité d’Adidas pour sa nouvelle paire de chaussures « Predator », la nouvelle pépite de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki (16 ans) a montré qu’il était plutôt à l’aise avec ses nouveaux crampons.

En effet, sur la vidéo que le jeune attaquant lyonnais a postée dans sa story Instagram, on le voit enchaîner un tour du monde, suivi d’un contrôle poitrine et d’une reprise de volée en pleine lucarne. Un enchaînement qui montre tout le talent de Cherki et qui va régaler les supporters lyonnais.