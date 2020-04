Débarqué l’été dernier au Zénith Saint-Pétersbourg, après une saison compliquée au FC Barcelone, Malcom (23 ans) n’a pas eu beaucoup d’occasions de s’illustrer avec son nouveau club (5 matches) après une blessure et une opération à la hanche. Revenu de blessure et avant la suspension du championnat, le Brésilien s’était particulièrement fait remarquer avec quelques prestations de haut niveau. Des performances qui lui permettent d’être élu joueur du mois de mars en Première Ligue. Et l’attaquant a reçu son trophée d’une drôle de manière avec le confinement qui sévit aussi en Russie. En effet, Malcom a reçu sa distinction par drone comme le dévoile son club sur les réseaux sociaux.