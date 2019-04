Le match de Championship de cet après-midi, entre Leeds et Aston Villa (1-1), a vu une scène incroyable se dérouler en seconde période. On joue la 72e minute de jeu, lorsque Jonathan Kodjia (Aston Villa) s’effondre sur la pelouse suite à un duel avec un joueur de Leeds. Par la suite, les Lions ont demandé à leurs adversaires de sortir le ballon afin que l’Ivoirien puisse se faire soigner, mais ces derniers ont continué à jouer, et Klich a profité de l’apathie adverse pour ouvrir le score (1-0, 72e). Cela a provoqué la furie des joueurs d’Aston Villa, qui se sont rués sur le buteur pour exprimer leur colère, ce qui a conduit à l’expulsion du plus virulent d’entre eux, Anwar El Ghazi.

Sur le coup d’envoi qui a suivi, l’entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, a demandé à son effectif de laisser les adversaires marquer. La consigne a été respectée par la majorité de ses joueurs, excepté Jansson, qui a essayé de s’interposer pour contrer l’offensive adverse, sans pour autant empêcher l’égalisation d’Adomah (1-1, 77e). Furieux, le Suédois a dû être ramené à la raison par son coéquipier Berardi, dans une situation assez confuse, marquée également par les échanges houleux sur le banc entre Bielsa et John Terry, le coach adjoint d’Aston Villa. En après-match, interrogé par Sky Sports, le tacticien argentin n’a pas souhaité s’étendre sur cette situation : « Le football anglais est célèbre pour son fair-play, je n’ai pas à commenter ce genre d’actions, qui est commune en Angleterre. »