Président du Libéria depuis décembre 2017, George Weah essaye avant tout de sortir son pays de la pauvreté qui le touche. Mais Mister George sait aussi toujours prendre du bon temps et ballon au pied bien sûr. En déplacement à Abu Dhabi, l’ancien buteur du PSG, de Monaco ou encore du Milan AC en a profité pour rendre visite à son ancienne équipe, le Al-Jazira Club où il a évolué entre 2001 et 2003. Et Weah a été invité à prendre part à l’entraînement du club. Les joueurs ont pu observer que le Libérien n’avait pas perdu sa technique et son sens du but.