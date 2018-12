Après une dernière victoire contre Nantes samedi dernier (1-0), les joueurs du Paris-Saint-Germain ont été libérés, et ont pu profiter de cette trêve pour prendre des vacances. Presnel Kimpembe semble déjà bien loin de l’hexagone, à profiter du soleil, les pieds dans l’eau. Mais il n’en oublie pas pour autant ses rêves de trophées et pense déjà à la fin de saison. Dans une vidéo, on le voit ainsi faire sa liste au Père Noël en chanson, demandant au passage « sa LDC ». Du côté du PSG, on espère sûrement que Presnel a été sage cette année...