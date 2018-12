Très doué techniquement et capable de faire la différence individuellement, Memphis Depay le montre tous les week-ends sur les terrains de ligue 1. Des qualités que possédait déjà l’attaquant à l’âge de 7 ans, comme on le voit sur cette vidéo. À l’aise dans le un contre un, Memphis avait un talent hors norme à l’époque, et un physique déjà au-dessus de la moyenne.