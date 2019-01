Scène assez cocasse en troisième division espagnole entre le Real Murcie et le Club Deportivo Badajoz ce week-end. Alors qu’on joue la 38e minute, un centre anodin de l’équipe visiteuse arrive de la droite vers la gauche. Celui-ci est loupé mais ne sort pas pour autant en six mètres. C’est ce que croit pourtant le ramasseur de balle qui entre sur le terrain et tente de prendre le ballon. Il interrompt donc le jeu alors que l’équipe locale tentait de repartir. Ce qui n’a pas fait rire tout le monde sur le terrain.