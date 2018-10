Ils avaient fait la une des médias dans le monde entier cet été, les onze enfants coincés dans une grotte en Thaïlande ont finalement pu être secourus, sains et saufs. Quelques mois après leur libération, les jeunes fans de foot ont pu se rendre à Los Angeles, pour rencontrer Zlatan Ibrahimovic et le club du LA Galaxy. Ils ont même pu s’entraîner avec les joueurs, et avaient un soutien de poids, puisque Zlatan faisait partie de leur équipe.