Titularisé en attaque aux côtés de Karim Benzema face à Manchester City, Vinicius Junior a été l’auteur de quelques fulgurances contre Manchester City et a sans doute été le meilleur Madrilène de la soirée. Mais il a assisté impuissant au renversement du match des Citizens et à leur victoire finale (1-2). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune et talentueux attaquant brésilien n’a pas digéré l’arbitrage de la rencontre, notamment sur le but de l’égalisation de Gabriel Jesus.

Son compatriote a marqué de la tête sur une action où il semble légèrement pousser Sergio Ramos qui a perdu ses appuis. Pour Vinicius, c’est simple, il y avait clairement faute comme il l’a expliqué en zone mixte, relayé par Marca. « Non, nous n’avons pas fléchi physiquement. Gabriel Jesus fait faute sur le premier but, tout le monde le sait. C’est arrivé en première mi-temps entre moi et Mahrez et il a sifflé faute. Il y a le VAR mais il (l’arbitre) ne voulait pas le regarder. Les arbitres viennent toujours siffler contre nous et nous traitent toujours de la même manière ici (au Bernabéu). Je l’ai vu depuis le terrain qu’il y avait faute, je n’ai même pas eu besoin de revoir l’action aux vestiaires. » Voilà qui est dit.