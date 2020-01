L‘image d‘Adama Traoré mettant un coup d‘épaule à Benjamin Mendy lors du Boxing day a fait le tour du monde. Il faut dire que l‘attaquant international espoir espagnol a marqué les esprits autant par son talent balle au pied que par son incroyable masse athlétique. Des images montrant sa transformation entre le joueur frêle formé au FC Barcelone et le joueur puissant aux biceps d‘acier ont fait le tour des réseaux sociaux.

Interrogé par La Sexta, le joueur de 23 ans assure que cet impressionnant résultat n‘est dû qu‘à une question de génétique et non à un programme de musculation intense. « Je ne fais pas de pompes ou de musculation. C’est difficile à croire, mais je ne fais rien de tout cela. C’est génétique. Je fais des exercices, mais pas trop non plus parce que je prends de la masse musculaire très vite. » Voilà qui est dit.