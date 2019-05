Il y a trois jours, Dimitry Seluk, l’agent de Yaya Touré, a annoncé que l’Ivoirien allait mettre un terme à sa carrière de footballeur. « Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. (...) La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent ».

Discret depuis cette annonce, l’ancien joueur de Manchester City est sorti du silence sur son compte Twitter. Il a tenu à démentir cette information. « Il y a eu beaucoup de confusion au sujet de mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j’aime le football et que je suis encore prêt à jouer encore quelques années. Oui, je suis en train de préparer mes diplômes pour devenir entraîneur mais être un entraîneur à plein temps n’est pas ce à quoi je pense en ce moment. Maintenant, je suis prêt et concentré pour relever un nouveau challenge en jouant au football. Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j’annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même. »

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2

I am now ready and focused to take new challenges in playing football !

And don’t worry once the time has come, I will announce my retirement personally and officially by myself !!

2/2

— Yaya Touré (@YayaToure) 12 mai 2019