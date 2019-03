Avant la rencontre de l’équipe A ce mercredi à Barcelone contre le Barça (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), c’était l’équipe de jeunes de l’Olympique Lyonnais qui affrontaient leurs homologues de l’Ajax Amsterdam pour le compte des huitièmes de finale de la Youth League. Tout a mal commencé pour les Lyonnais puisque l’impressionnant attaquant Brobbey propulsait au fond des filets un centre venu de la gauche, inscrivant par la même occasion son troisième but en sept rencontres (0-1, 7e).

Mais les jeunes pousses de l’OL ont de la ressource. Suite à un cafouillage sur le côté droit, et après un arrêt phénoménal du portier néerlandais sur une tentative de Griffiths, le ballon revenait sur Lenny Pintor qui égalisait et marquait son 7e but de la compétition (1-1, 20e). À la pause, les deux formations étaient dos à dos. Au retour des vestiaires, l’OL tentait de contrer et allait trouver la faille, et de quelle façon ! Sur une récupération haute, Rafia, envoyait une frappe de cinquante mètres qui lobait le gardien adverse, El Maach, et finissait au fond des filets (2-1, 55e). Ensuite, l’Ajax tentait d’attaquer et l’OL continuait à contrer. Malgré diverses occasions et quelques beaux arrêts des portiers, on pensait que le score allait en rester là d’autant que Van Gelderen écopait d’un carton rouge en fauchant un attaquant rhodanien partait seul au but (89e). Mais toutefois, Brobbey allait égaliser en toute fin de match sur une belle passe en aile de pigeon. L’avant-centre glissait le ballon entre les jambes du gardien (2-2, 90e). Nous allions donc assister à une séance de tirs au but. L’OL a été plus performant puisque Kalulu et Pintor ont raté leur tentative et de l’autre côté Nunnely et Serginho Dest et enfin Dillion Hoogerwerf ont manqué. Score final six tirs au but à cinq. L’OL rejoint donc les quarts de finale de la Youth League !