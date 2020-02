Cet après-midi avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Youth League. Une compétition dans laquelle deux représentants français sont encore en lice : l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais.

Et c’est un tirage italien qui a été réservé aux bretons et aux Gones. Rennes se rendra à Milan pour affronter l’Inter, tandis que l’OL traversera aussi les Alpes pour se mesurer à l’Atalanta. Les matches auront lieu les 3 et 4 mars. À noter que les affiches des quarts de finale (17-1 ! mars) ont également été tirées.

Le tirage des huitièmes de finale :

Bayern Munich- Dinamo Zagreb

Ajax Amsterdam-Atlético de Madrid

Atalanta-Olympique Lyonnais

Inter Milan-Rennes

Salzburg-Derby County

Benfica-Liverpool

Etoile Rouge-Midtjylland

Juventus-Real Madrid

Le tirage des quarts de finale :

Inter Milan ou Rennes - Juventus ou Real Madrid

Salzburg ou Derby County - Atalanta ou Olympique Lyonnais

Etoile Rouge ou Midtjylland - Ajax Amsterdam ou Atlético Madrid

Bayern Munich ou Dinamo Zagreb - Benfica ou Liverpool