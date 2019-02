Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’en est bien tiré en obtenant le nul (0-0) face au FC Barcelone. Ce mercredi, ce sont les U19 du club français qui étaient sur le pont en Youth League. Les pépites lyonnaises affrontaient le club tchèque du Sigma Olomouc en 1/16ème de finale de la la compétition européenne. Un match capital puisqu’il était à élimination directe.

En première période, les Gones prenaient rapidement les commandes de la rencontre sous l’impulsion de Griffiths, Pintor et Cherki. Et à la 31ème, Maxence Caqueret a trouvé la faille d’une frappe du droit qui a tapé le poteau avant de finir au fond des filets (0-1). Malgré quelques occasions adverses, Barcola régnait en maître sur sa ligne. En deuxième période, les Lyonnais tenaient bon et doublaient la mise sur un contre éclair. Oualembo faisait parler sa vitesse et servait parfaitement Pintor qui marquait (0-2). Un score qui ne bougeait plus. L’OL est qualifié pour les 1/8es de finale de la Youth League.