La précocité est un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des années dans le monde du football. Et quoi de mieux que la Youth League, pour observer de près les pépites de demain. Deux grandes académies, l’Inter Milan et le Borussia Dortmund se rencontraient ce mercredi et le jeune attaquant allemand, Youssoufa Moukoko a trouvé la faille.

Une performance étonnante puisqu’il n’a que 14 ans et 338 jours. Cela lui permet de devenir le plus jeune joueur à marquer dans cette compétition et d’effacer le précédent record. Celui-ci appartenait au Lyonnais Rayan Cherki qui avait inscrit un but contre Manchester City (victoire 4-1) à l’âge de 15 ans 33 jours.