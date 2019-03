Passé par le Paris Saint-Germain (2012 et 2016) et Manchester United (entre 2016 et 2018), Zlatan Ibrahimovic avait assuré ne pas supporter l’une des deux équipes, lors du huitième de finale de C1 qui a opposé les deux clubs (qualification des Mancuniens 0-2, 1-3). « Peu importe qui gagne, je suis le vainqueur, avait-il déclaré. Peu importe qui gagne, j’aurai toujours mon équipe en Ligue des champions. »

Mais selon Diédié Traoré, son coéquipier au Los Angeles Galaxy, le Suédois était bel et bien supporter des Mancuniens : « il préférait que Manchester gagne, assure le Français au Parisien. Mais il était persuadé que le PSG allait se qualifier, surtout quand on voit le nombre de blessés qu’il y avait côté mancunien. »