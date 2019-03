Real Madrid-Barcelone, 4e prise. Samedi soir, à 20h45, les deux rivaux s’affronteront pour le compte de la 26e journée de Liga et le Barça s’avance avec un avantage psychologique certain, né de la dernière victoire, mercredi, en Coupe du Roi sur le score de 3-0, mais pas seulement. Le journal pro-Barça Mundo Deportivo revient sur l’historique entre les deux clubs au Santiago Bernabeu. Et parle de « décennie prodigieuse » pour évoquer les bons résultats obtenus ces dix dernières années par le club catalan en terre merengue.

En effet, sur les 10 dernières années, 17 Clasicos se sont tenus dans le stade des Madrilènes et 10 ont été emportés par le FC Barcelone, pour 3 nuls et 4 défaites. L’avantage est donc très net. À cette domination incontestable se rajoutent les souvenirs de soirées endiablées, avec en point d’orgue le 6-2 infligé en 2008-2009, ou encore le 3-2 avec le but de Messi dans les dernières minutes et la célébration du maillot brandi devant les supporters.

Si l’on recule encore un peu, le Barça reste dominant. De 2004 à mercredi dernier, le club catalan a gagné 12 fois en 22 déplacements à Santiago Bernabeu. Mais ces bons résultats n’ont pas toujours été la norme. Jusqu’en 2003 par exemple, les Blaugranas ne l’avaient emporté que 13 fois en 74 rencontres disputées dans le stade merengue ! La génération Messi a donc totalement renversé la vapeur dans l’historique des duels entre les deux formations, qui sont aujourd’hui à égalité parfaite : 95 victoires partout et 51 nuls en 241 confrontations. Celle de samedi, outre son importance pour le gain du titre en Liga, aura donc une portée encore plus symbolique !