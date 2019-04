Le FC Barcelone est encore en course pour réalisé un triplé. Très bien positionné pour s’emparer du titre en Liga, finaliste de la Coupe du Roi et bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions, le club catalan vit une saison pleine si on se fie uniquement aux résultats. En revanche, le style de jeu imposé à l’équipe par Ernesto Valverde est souvent critiqué par les fans, pendant que certains joueurs sont eux aussi pointés du doigt en raison de performances jugées insuffisantes. C’est notamment le cas de Philippe Coutinho, qui est loin d’être à son meilleur niveau en ce moment.

Celui pour qui les Blaugranas avaient déboursé environ 160 millions d’euros il y a un peu plus d’un an n’a toujours pas réussi à se faire une place sous le soleil de la Catalogne, et ne fait clairement pas partie du onze de gala d’Ernesto Valverde, les places du milieu étant prises par Rakitic, Arthur et Busquets, alors que c’est Ousmane Dembélé qui accompagne Luis Suarez et Lionel Messi devant. Dès lors, des rumeurs évoquant un possible départ cet été ont commencé à surgir un peu partout en Europe. Sport dévoile de nouvelles informations sur la situation du Brésilien ce lundi.

Coutinho se pose des questions

On y apprend notamment que les pontes du Barça, avec le manager Pep Segura en tête, vont se réunir cette semaine avec l’entourage de l’ancien de Liverpool pour discuter de la situation. Du côté du club, on veut que Coutinho continue l’aventure à Barcelone, et ces dernières semaines, de nombreux messages de confiance allant dans ce sens ont été transmis au joueur. Sa relation avec les cadres de l’équipe ainsi que son professionnalisme en feraient un élément apprécié par les dirigeants et par le vestiaire. Mais toujours selon Sport, le principal intéressé se pose des questions.

Effectivement, même s’il a déjà pu ajouter quelques titres à son palmarès, son objectif principal lorsqu’il est arrivé à Barcelone, il se demande si rester à Barcelone est la meilleure suite à donner à sa carrière. Il l’aurait notamment fait savoir à ses coéquipiers de sélection. Aucune décision n’a été prise, mais c’est lors de cette réunion que, pour la première fois, le clan Coutinho pourrait communiquer de possibles envies d’ailleurs au Barça. On devrait donc en savoir plus d’ici la fin de la semaine. Mais une chose est sûre pour le journal, le Barça demanderait un prix environnant les 130 millions d’euros en cas de départ....