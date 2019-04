On parle peu du championnat croate même si la sélection nationale a atteint la dernière finale de la Coupe du Monde (défaite quatre buts à deux contre la France). Pourtant, de nombreux joueurs évoluent dans des clubs d’un très grand standing européen. Luka Modric, Ballon d’Or, évolue au Real Madrid, Ivan Rakitic joue au FC Barcelone quand Ivan Perisic fait les beaux jours de l’Inter Milan, pour ne citer qu’eux, bien évidemment. Sauf que maintenant, les regards se tournent vers le Dinamo Zagreb.

En effet, selon les informations de Sportske Vovosti, l’actuel leader - et promis à un nouveau titre- du championnat croate, pourrait réaliser une vente assez incroyable et son montant entrerait dans l’histoire puisqu’il deviendrait le plus grand du club, mais aussi de la Ligue. Le nom de ce joueur ? Dani Olmo. L’ailier du Dinamo, formé au FC Barcelone, est arrivé en 2015. Depuis il inscrit 20 buts et a participé à 92 rencontres avec le club de la capitale.

Le Barça et le Real à l’affût

Son niveau, comme celui de son équipe, en Ligue des Champions concernant les barrages, mais aussi en Ligue Europa, a attiré quelques courtisans. Selon le média croate, alors que son prix était estimé à quelque 25 millions d’euros, il pourrait atteindre aujourd’hui presque le double puisqu’il serait dans les petits papiers de Luis Enrique pour la sélection A, alors qu’il a déjà évolué à 14 reprises avec les équipes de jeunes en Espagne.

Aujourd’hui, pour se l’offrir il faudra débourser 40 millions d’euros. Le jeune ailier de 20 ans pourrait même retrouver le FC Barcelone qui continue de le suivre, qui a même envoyé des émissaires le voir et qui aurait entrepris des démarches concrètes pour essayer de le rapatrier en Catalogne. Le Real Madrid serait aussi sur les rangs. Si ce départ se confirmait à ce prix là, il dépasserait alors les tarifs de Marko Pjaca à la Juventus (23 M€) et de Luka Modric à Tottenham (21 M€).