14 ! C’est le nombre de trophées remportés par Raphaël Varane depuis son arrivée au Real Madrid. Débarqué sur la pointe des pieds à l’âge de 18 ans après seulement une saison en Ligue 1 au RC Lens, qui descendra au terme de cet exercice, le jeune défenseur a construit la première partie de sa carrière dans la capitale espagnole. Titulaire indiscutable depuis le départ de Pepe à l’été 2017, le Français est maintenant l’un des meilleurs à son poste sur la planète football.

Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et champion du monde, Varane est toutefois toujours la cible de petites critiques sur son manque d’engagement sur le terrain. C’est notamment pour cela qu’il voudrait sortir de son confort madrilène. D’après les informations de L’Equipe dévoilées ce lundi soir, il mènerait une réflexion depuis quelques temps sur l’orientation donnée à sa carrière. En résumé, il réfléchit à un départ, malgré le retour de Zinedine Zidane en tant que coach du Real Madrid, qui l’avait fait venir en 2011.

Varane est encore sous contrat jusqu’en 2022

Il souhaiterait se remettre en question, estimant avoir fait le tour de la question et même être arrivé en fin de cycle. Un départ lui permettrait de retrouver un second souffle et d’atteindre un nouveau degré d’excellence, lui qui est souvent à la recherche du geste juste. Sa réflexion n’est pas encore arrêtée. Il se donne encore le temps de la fin de saison, d’autant que les clubs pouvant s’offrir le défenseur central se comptent sur les doigts de deux mains.

Sous contrat jusqu’en 2022, Varane coûterait au bas mot 100 M€ minimum. A titre de comparaison, Virgil van Dijk, le joueur le plus cher de l’histoire au même poste, a été acheté par Liverpool il y a un peu plus d’un an 84 M€. Les clubs anglais, et notamment Manchester United, dont l’intérêt pour le Français date de plusieurs années, pourraient entamer un long combat. Il faudra tout de même réussir à convaincre le Real Madrid de lâcher son joueur. Un bras de fer va commencer et ce pour de longues semaines.