Sur la pelouse du Groupama Stadium le 16 décembre dernier, l’AS Monaco avait vécu un véritable cauchemar. Opposé à l’Olympique Lyonnais, le club du Rocher s’était incliné sur le score de 3-0, tandis qu’Aleksandr Golovin avait été expulsé au retour des vestiaires pour une semelle sur Nabil Fekir. Deux mois plus tard, la formation asémiste compte bien prendre sa revanche à l’occasion de la 26e journée du championnat de France. Désormais dix-septième, l’ASM peut prendre éventuellement cinq points d’avance sur la zone rouge en cas de succès, Dijon et Caen jouant dans l’après-midi. De son côté, l’OL, troisième, a l’occasion de reprendre des points sur le LOSC, auteur d’un nul à Strasbourg (1-1).

Sur une série de trois matches sans défaite, l’équipe de Leonardo Jardim espère donc enchaîner aujourd’hui face au club rhodanien. Pour ce match, le technicien portugais devrait encore une fois aligner un 4-2-3-1, schéma tactique qu’il utilise depuis son retour sur le banc asémiste. Titulaire lors de tous les matches depuis le retour de Jardim, Danijel Subasic devrait encore prendre place dans le but, avec une défense à quatre composée de Djibril Sidibé, Kamil Glik, Benoît Badiashile et Fodé Ballo-Touré. En ce qui concerne l’entrejeu et les deux joueurs devant l’arrière-garde, Adrien Silva pourrait une nouvelle fois être associé à Cesc Fabregas, comme face au FC Nantes (1-0).

Memphis Depay sur le banc ?

Pour l’animation offensive, Leonardo Jardim pourrait faire confiance aux mêmes joueurs que depuis plusieurs rencontres. Derrière l’attaquant de pointe et capitaine Radamel Falcao, Aleksandr Golovin devrait prendre position en tant que numéro 10, avec Gelson Martins et Rony Lopes sur les côtés. Du classique donc pour l’AS Monaco mais des surprises du côté de l’OL. Face aux Asémistes, Bruno Genesio doit faire sans Nabil Fekir. Le technicien rhodanien devrait donc aligner un onze de départ différent que face au Barça. Devant Anthony Lopes, Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy devraient donc conserver la confiance de Genesio.

Au milieu, Tanguy Ndombele et Houssem Aouar devraient avoir les clés du jeu lyonnais comme mardi soir en Ligue des Champions, en plus de Lucas Tousart. Un peu plus haut, Bertrand Traoré prendrait alors place dans le couloir droit, tout comme Martin Terrier de l’autre côté. Memphis Depay ne profiterait donc pas de l’absence du capitaine habituel, pour enchaîner au poste de milieu offensif. Moussa Dembélé serait quant à lui aligné seul à la pointe de l’attaque. Quelques surprises devraient donc être réservée par Bruno Génésio pour ce dernier match du week-end. Réponse aux alentours de 20 heures avec les compositions officielles.