La Ligue 1 a la cote ces derniers temps. En effet, le Paris Saint-Germain a été racheté en 2011, Monaco quelques années après et enfin Marseille et Lille. Cette fois, c’est au tour de l’Association Sportive de Saint-Étienne, que Jean-Louis Gasset a ramené à un statut plus conforme à ses ambitions. Défaits hier à Monaco (0-1), les Verts pourront peut-être renouer avec leur glorieux passé européen dans les prochaines années puisqu’ils vont avoir un nouveau grand patron.

Selon L’Équipe, un accord de principe a été trouvé il y a quelques semaines entre Bernard Caïazzo, Roland Romeyer et un mystérieux investisseur. Celui-ci devrait être de la même nationalité que Frank McCourt, le boss de l’Olympique de Marseille et proche du Russe de Bournemouth, Maxime Demin. C’est Jérôme de Bontin, éphémère ex-président de l’AS Monaco qui a été mandaté pour piloter le rachat du club forézien. L’historique formation hexagonale devrait être cédée pour moins de 50 millions d’euros voire 40.

Sagnol au poste de directeur sportif ?

Alors que les présidents des Verts espéraient plutôt une somme de 80 millions d’euros, le portefeuille de joueurs n’est pas franchement impressionnant comme ce fut le cas lors de l’achat de l’OM par McCourt. Le projet des nouveaux repreneurs est expliqué par le quotidien. L’ASSE devrait ressembler à ce qui se fait du côté de Red Bull, à savoir un club satellite en Europe même si cela devrait prendre du temps avant d’avoir les résultats de Salzbourg et encore plus de Leipzig.

Au niveau des hommes cela va bien évidemment bouger. Jérôme de Bontin pourrait investir modestement, et devenir le nouveau président délégué. Dominique Rocheteau devrait quitter le poste de directeur sportif et devenir ambassadeur du club et il pourrait être remplacé par Willy Sagnol, bien que tout cela soit loin d’être acquis. Enfin, Roland Romeyer devrait s’en aller mais Bernard Caïazzo aurait négocié avec les Américains de rester deux ans pour représenter le club auprès des instances. Mais une nouvelle fois, rien ne dit que cela fonctionnera et restera dans le temps. Une chose est sûre tous les supporters stéphanois attendent le renouveau des leurs.