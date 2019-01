Depuis plusieurs semaines, Antero Henrique cristallise l’attention au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif parisien joue gros en effet sur le dossier ultra sensible du fameux milieu de terrain. Depuis la retraite de Thiago Motta mais aussi le départ programmé d’Adrien Rabiot, le champion de France se retrouve clairement en manque de solutions au poste de sentinelle. Obligé de bricoler ces dernières semaines, l’entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel a installé récemment Marquinhos à ce poste.

Mais cette situation ne peut perdurer dans le temps, surtout avec les ambitions parisiennes notamment en Ligue des champions. Afin de dénicher la perle rare cet hiver, la direction du Paris SG a débloqué une enveloppe de 30 millions d’euros. Àcharge pour Henrique de ramener à Paris un milieu de terrain capable de stabiliser l’entrejeu parisien. Dans cette optique, le directeur sportif portugais a rédigé une short-list comprenant les noms d’Abdoulaye Doucouré (Watford), Idrissa Gueye (Everton) et surtout Julian Weigl (Dortmund).

Dortmund bloque Julian Weigl

Le dernier cité recueille tous les suffrages de Tuchel qui a dirigé l’intéressé au BVB. Mais voilà, au Borussia on ne l’entendrait pas de cette oreille. Très peu utilisé par Lucien Favre cette saison (quatre matchs, un but marqué en Bundesliga), l’international allemand (23 ans) ne partira pas cet hiver. Selon les informations de Bild, le Borussia n’accordera pas de bon de sortie à son joueur cet hiver et refuse toutes négociations pour un départ.

Une position ferme qui s’expliquerait par le fait que Favre souhaite jouer la sécurité en cas de pépin physique d’Axel Witsel ou Thomas Delaney. L’ancien technicien niçois estimerait même que Weigl pourrait dépanner en charnière centrale si besoin. En clair, malgré un faible temps de jeu depuis août dernier, Julian Weigl ne peut s’envoler vers d’autres cieux cet hiver. Un énième camouflet pour le PSG qui a déjà essuyé une fin de non-recevoir par Watford au sujet d’Abdoulaye Doucouré. Le temps presse pour Antero Henrique et ses collaborateurs qui devront se montrer perspicaces pour répondre aux exigences de Thomas Tuchel...