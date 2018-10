32e minute du choc de la 9e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Après un petit festival du Lyonnais Tanguy Ndombele, auteur notamment d’un grand pont sur Marco Verratti, Presnel Kimpembe intervient durement sur son adversaire et réalise un tacle les deux pieds décollés du sol, avec son pied droit sur le tibia du milieu des Gones. M. Gautier décide de sortir un carton jaune avant d’être averti par ses assistants vidéo et de recourir à la VAR. Après avoir visionné le ralenti, l’arbitre de 40 ans revient sur sa décision et sort un carton rouge direct pour l’international français. Un moindre mal pour le joueur, puisque le PSG a assuré derrière en étrillant l’OL 5-0 grâce notamment à un quadruplé de Kylian Mbappé.

Et le premier carton rouge direct de sa carrière (Presnel Kimpembe avait écopé de deux cartons rouges la saison dernière suite à deux avertissements, ndlr) va lui coûter cher. Réunie, comme tous les mercredis soirs, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a pris sa décision. Pour ce tacle dangereux sur son nouveau coéquipier en équipe de France (Tanguy Ndombele a été appelé pour la première fois chez les Bleus par Didier Deschamps, ndlr), le titi parisien a écopé de 3 matches de suspension. Après son passage en équipe de France, le défenseur de 23 ans va donc manquer la réception d’Amiens le samedi 20 octobre (17h), mais également le Clasico contre l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome le dimanche 28 octobre (21h) et la rencontre face au LOSC le vendredi 2 novembre au Parc des Princes (20h45).

Lucas Tousart fixé dans une semaine !

Avec cette sanction, le natif de Beaumont-sur-Oise (95) devrait donc effectuer son retour à la compétition en Ligue 1 contre l’AS Monaco au Stade Louis-II, le dimanche 11 novembre (21h). Un véritable coup dur pour le principal concerné mais également pour le Paris SG et Thomas Tuchel. Le technicien allemand, qui a titularisé Presnel Kimpembe à six reprises cette saison en championnat de France (sur neuf rencontres), devra le remplacer. Repositionné milieu défensif à plusieurs reprises depuis le début de la saison, Marquinhos risque un temps de redescendre d’un cran pour suppléer le Français. La recrue estivale Thilo Kehrer pourrait également en profiter pour emmagasiner du temps de jeu et marquer des points. Réponse dans quelques jours.

Mais Presnel Kimpembe ne sera pas le seul à manquer les prochaines échéances de Ligue 1 avec son équipe. Egalement expulsé dimanche soir avec l’OL (pour deux cartons jaunes, ndlr), Lucas Tousart devra de son côté attendre pour connaître sa sanction. Comme demandé par son club, la décision de la LFP a été reportée au mercredi 17 octobre. De son côté, le défenseur de l’AS Monaco Andrea Raggi a pris 5 matches de suspension pour son coup de poing sur Clément Grenier juste avant la pause du match contre le Stade Rennais (1-2). Jemerson manquera lui aussi le prochain match du club de la Principauté pour un surplus de cartons jaunes. Dans les rangs guingampais, Marcus Thuram sera absent les quatre prochaines rencontres pour son coup de coude sur Daniel Congré contre Montpellier. Côté héraultais, Florent Mollet ratera un seul match.