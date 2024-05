Le plan du FC Barcelone pour attirer Luis Enrique

Ce soir, Luis Enrique va encore devoir faire des miracles avec le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir renversé le FC Barcelone au stade olympique de Montjuïc lors du 1/4 de finale retour de la Ligue des champions, l’Asturien va relever un nouveau défi de taille face au Borussia Dortmund en 1/2 finale. Battu 1 à 0 à l’aller au Signal Iduna Park, le club de la capitale a encore son destin entre ses mains, ou plutôt entre ses pieds. D’autant que les hommes de Luis Enrique auront l’avantage du terrain puisqu’ils évolueront au Parc des Princes.

Prêt à en découdre, le PSG veut réaliser un nouvel exploit. Hier en conférence de presse, le coach parisien a évoqué ce rendez-vous capital. « L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts, c’est de gagner. Si tu penses que tu dois marquer deux, buts, c’est lointain. On joue et on gagne. On peut marquer deux buts en trois minutes, mais tu peux aussi subir. Il faut jouer concentré à 100%. Si on encaisse un but, ce n’est pas grave. Si on marque deux buts, très vite, c’est l’adversaire qui va devoir réagir. Ça va être comme à l’aller : un match disputé, un très haut niveau de jeu avec et sans ballon.»

Concentré et déterminé, Luis Enrique peut compter sur le soutien de tout un club, notamment Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, ravis de son travail, de ses méthodes et des résultats. D’ailleurs, L’Équipe a révélé la semaine dernière que les dirigeants franciliens songent déjà à lui offrir une prolongation de contrat, alors que son bail actuel prendra fin officiellement le 30 juin 2025. Même s’il se projette lors des discussions qu’il peut avoir avec sa direction, l’ancien sélectionneur de la Roja ne veut rien précipiter et finir l’année avant tout. Il n’a donc pas encore évoqué ce sujet sérieusement avec le PSG.

Et en Espagne, certains espèrent que ça n’arrivera pas. Sport explique ce mardi que le FC Barcelone rêve toujours du grand retour de Luis Enrique. Ce n’est pas pour cet été puisque Xavi est resté et que le coach du PSG est toujours sous contrat jusqu’en 2025. En revanche, les dirigeants veulent s’engouffrer dans la brèche une fois qu’il sera libre dans un an. Xavi sera a priori parti et "Lucho" sera libre si jamais il ne prolonge pas au PSG. Il est l’entraîneur qui plaît le plus au directeur sportif du FCB, Deco. Les Culés, qui veulent le séduire et le mettre dans de bonnes conditions, prient donc pour qu’il ne continue pas à Paris. Si tel est le cas finalement, le recruter dans un futur proche sera impossible.

