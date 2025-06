Uruguay : le terrible calvaire de Ronald Araujo

Le FC Barcelone avait déjà de quoi s’inquiéter. C’est maintenant au tour de l’Uruguay. Ronald Araujo a vécu un naufrage individuel cette nuit lors de la défaite de la Celeste au Paraguay (2-0) dans un match de qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Résultat, l’équipe de Marcelo Bielsa va devoir attendre le prochain match et la réception du Vénézuéla pour enfin obtenir sa qualification et voit l’un de ses leaders remis en question.

La suite après cette publicité

Titulaire en défense centrale aux côtés de son capitaine José Gimenez, le Blaugrana est passé complètement à côté de son match. Mal placé et même désorienté sur le premier but (13e), pour ne pas dire apathique sur la tête de Galarza Fonda (12e), il a surtout coûté très cher sur le second. Légèrement mis sous pression sur la passe de son latéral droit, il perdait le contrôle du ballon pour commettre l’irréparable dans sa surface de réparation.

La suite après cette publicité

«Peut-être que j’aurais dû dégager le ballon»

Il échappait étonnamment au carton jaune mais pas au penalty inscrit par Enciso (81e). À lui seul, le défenseur a précipité la défaite de l’Uruguay. Il est temps que la saison se termine puisqu’on l’avait laissé sur son entrée catastrophique lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter (4-3 a.p.), qui avait participé à l’élimination du Barça. «Nous voulions la victoire, réagissait-il amèrement cette nuit. C’est clair qu’on n’a pas bien joué, on n’a pas fait un bon match et on a perdu.»

Le joueur de 26 ans a même eu du mal à assumer son autocritique. «Peut-être que j’aurais dû dégager le ballon en première intention. J’ai essayé de jouer proprement mais ils (les Paraguayens) étaient déjà très hauts sur le terrain. C’est le football, et pensons à mardi» poursuivait-il un peu dépité par les événements. En très grandes difficultés depuis un an, le capitaine barcelonais inquiète de plus en plus alors qu’il a prolongé en janvier dernier jusqu’en 2031. Pas sûr que les Culés souhaitent le conserver encore bien longtemps.