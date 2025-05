FC Barcelone : Ronald Araujo peut décider de partir

Le FC Barcelone a tranché : Ronald Araujo ne sera pas vendu cet été, sauf si le joueur lui-même active sa clause libératoire de 60 millions d’euros, valable uniquement du 1er au 15 juillet, indique Mundo Deportivo. Malgré une saison mitigée marquée par une blessure estivale et des rumeurs persistantes autour d’un départ, notamment vers la Juventus, le club, Deco et Hansi Flick en tête, souhaite absolument conserver le défenseur uruguayen.

Le Barça admet que l’explosion de Pau Cubarsí a détourné l’attention et exposé Araujo à des critiques parfois jugées injustes. Pourtant, les Blaugranas soulignent ses performances solides dans les grands rendez-vous, comme en Supercoupe face au Real Madrid ou contre l’Atlético en Coupe du Roi. Avec l’avenir incertain de Christensen et l’âge avancé d’Iñigo Martínez, le joueur de 26 ans reste indispensable, et le club ne fera rien pour faciliter un départ. En interne, on le voit capable de devenir le meilleur défenseur du monde… s’il reste catalan.