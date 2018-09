25 ans que la Mosson attendait ça. 25 ans que Nîmes n’avait pas vu la Ligue 1 à Montpellier. L’attente était longue mais elle se terminait enfin aujourd’hui. Lors de cette 8e journée de championnat, les Crocos se rendaient chez le voisin héraultais dans une ambiance surchauffée. Il faut dire que les deux formations ont plutôt bien démarré la saison, ce qui rendait cette rencontre encore plus incertaine. Der Zakarian, dernier buteur de ce derby en championnat en 1993, et actuel entraîneur du MHSC, privilégiait une défense à cinq avec Mendes, Congre et Cozza dans l’axe, en plus des renforts d’Aguilar et Oyongo sur les cotés. Delort et Laborde étaient associés devant. En face, Bernard Blaquart envoyait un 4-4-2 avec Ripart et Guillaume devant, laissant Bozok sur le banc.

Sans doute un peu surpris par l’enjeu, Nîmes se montrait dépassé dans tous les secteurs du jeu. Beaucoup trop concentrés sur l’agressivité et non pas sur l’engagement, les Crocodiles enchaînaient les fautes alors qu’ils multipliaient les erreurs techniques. La surface de Bernardoni chauffait entre ce retour de Diallo (14e), cette frappe enroulée d’Aguilar (16e) ou encore cette frappe de Laborde finalement largement à côté (23e). Nîmes n’y arrivait pas et finissait logiquement par craquer sous la pression. Pourtant joueur le plus expérimenté dans le onze, Diallo ratait sa remise de la tête en direction de son gardien. En rôdeur, Oyongo anticipait et trompait Bernardoni à bout portant (1-0, 29e). La rencontre était enfin lancée.

Montpellier surclasse Nîmes

On assistait tout de même à une petite frayeur avec une porte en fer de la tribune qui cédait sous la pression des supporters montpelliérains fêtant le but. Heureusement il n’y avait que deux blessés légers à déplorer. Malgré ce gros temps mort, les locaux continuaient à appuyer avec un Laborde un peu court pour reprendre ce ballon de l’excellent Shkiri (39e). Les Nîmois sortaient enfin de leur torpeur juste avant la pause avec ce raid de Maouassa côté gauche, qui butait sur Lecomte (45e+1), seulement sur le dernier corner de cette première période, la VAR venait s’en mêler. Briançon accrochait le maillot de Mendes dans sa surface et concédait le penalty. Delort ne tremblait pas et offrait un break d’avance (2-0, 45e+9).

Nîmes avait ce besoin d’impulser une nouvelle force, alors Blaquart sortait Diallo pour Valls. Si les visiteurs ne parvenaient pas vraiment à se créer d’occasions malgré quelques situations (49e, 65e, 68e), ils commençaient au moins à faire jeu égal. Les coups de pied arrêtés et la technique de Mollet leur faisaient tout de même mal (50e, 52e, 58e). C’était encore l’ancien Messin qui servait Delort dans la profondeur, lequel frappait fort en angle fermé sur la barre (69e), puis envoyait un missile de 38 mètres sur coup-franc en pleine transversale (73e). Échappant de justesse à sa mise à mort, le "Nimol" mettait à son tour la pression avec un Thioub enfin à son aise sur le côté droit (74e, 75e), mais sur le contre suivant, à nouveau mené par Mollet, Laborde catapultait sa tête au fond des filets (3-0, 78e). Montpellier ne craignait plus rien... à part peut-être un débordement de ses propres supporters qui contraignait l’arbitre à suspendre la rencontre (82e). Après vingt bonnes minutes d’interruption, la rencontre pouvait se terminer tranquillement, où seul Lecomte se distinguait en sauvant son camp face à Bouanga (87e). Sans ces événements malheureux, la fête aurait pu être totale car Montpellier est le nouveau dauphin du PSG.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.