Ligue 1 : la liste des nommés pour le meilleur joueur africain

La Ligue 1 arrive à son terme dans maintenant deux journées et les récompenses individuelles vont donc s’enchaîner. Ce lundi 5 mai, RFI et France 24 ont dévoilé les trois finalistes de cette 17e édition : le Sénégalais Habib Diarra (Strasbourg), l’Ivoirien Evann Guessand (Nice) et le Marocain Achraf Hakimi (PSG) figurent la liste.

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi (26 ans), déjà finaliste l’an dernier, est déjà considéré comme le grand favori et, selon nos informations, sera le lauréat devant Habib Diarra (21 ans), capitaine d’une équipe strasbourgeoise remarquable cette saison, et Evann Guessand (23 ans), auteur de 11 buts en 31 matches avec les Aiglons. Qui succédera à Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat 2024 sous les couleurs de l’OM ? Réponse dans une semaine.