Kings League : Rémy Cabella rêve d’avoir sa propre équipe

Alors que la saison régulière de Kings League touche à sa fin en France, de plus en plus de joueurs pros et ancien joueurs s’intéressent au projet et le rejoignent, à l’image de Gianelli Imbula, Benoit Costil ou encore Yoan Mollo. Et même chez les présidents, beaucoup bougent en coulisses et s’entourent de joueurs en activité, comme Eduardo Camavinga qui a rejoint l’équipe de Michou, Generation Seven.

Le dernier en date ? Rémy Cabella. Dans une interview accordée à Mouv, le milieu offensif du LOSC a manifesté son intérêt pour la compétition et son format. «Je trouve ça incroyable. J’ai envie d’y aller, de m’y mettre. Je ne sais pas si c’est pour jouer, mais j’aimerais trop avoir un club et je sais que je peux bien être accompagné», a déclaré l’ancien marseillais et montpelliérain. Avec seulement 8 équipes, contre 12 en Espagne et en Italie, il y a des places à prendre pour les prochaines saisons en Kings League France…