Décidément l’année 2019 vire au cauchemar pour Neymar. Blessé en janvier contre Strasbourg en Coupe de France au cinquième métatarsien, le Brésilien a assisté impuissant à l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Manchester United. Il a d’ailleurs été sanctionné pour trois matches de la prochaine C1 suite à des propos tenus contre l’arbitrage. Revenu pour la finale de la Coupe de France, il s’est incliné contre le Stade Rennais et a frappé un supporter adverse. Un geste encore une fois synonyme de sanction. S’il pensait se soulager avec la Copa America, la situation ne s’est pas arrangée pour lui qui a été accusé de viol par Najila Trindade. Dans la foulée, il s’est blessé à la cheville et ne dispute pas la Copa America.

Après toutes ces désillusions, il pourrait de nouveau tomber de haut. En effet, L’Equipe révèle que le Paris Saint-Germain commence à douter de son rendement. Outre son image qui a été totalement écornée, Neymar paye ses absences lors des moments clefs des deux dernières saisons. Une accumulation d’événements qui pousse les décideurs franciliens à envisager un départ du joueur qui est encore sous contrat jusqu’en 2022. Si le PSG souhaite un retour sur son investissement de 222 millions d’euros en 2017, Neymar serait également ouvert à un départ.

D’après le quotidien sportif, Pini Zahavi, l’agent israélien qui est très proche de la famille Neymar et qui a eu un rôle prépondérant lors de son arrivée à Paris a démarché le FC Barcelone. Le club catalan conserve de bons souvenirs de Neymar et serait ouvert à un retour de ce dernier. Les Blaugranas envisageraient également d’inclure des joueurs en cas de transaction pour libérer de la masse salariale et réduire le prix de l’ailier gauche. Le Real Madrid a également été approché. Si les Merengues visent plutôt Kylian Mbappé, Neymar pourrait être une solution de repli. Surtout qu’il conserve toujours un pouvoir marketing fort. Quoi qu’il en soit, l’été de Neymar s’annonce plus que mouvementé.

