Une grande première. Ce vendredi, Colin Dagba s’est présenté pour la première fois en conférence de presse au centre Ooredoo. Un exercice nouveau pour le jeune homme âgé de 20 ans qui est apparu timide et très peu bavard face aux journalistes. Le natif de Bethune aura le temps de s’améliorer lui qui préfère s’exprimer sur le rectangle vert pour le moment. Et il le fait plutôt bien. Cette saison, Thomas Tuchel a fait appel à lui à plusieurs reprises même s’il est remplaçant. Mais il est très bien intégré au groupe professionnel avec lequel il a déjà joué 9 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le défenseur profite de chaque occasion pour poursuivre son apprentissage.

Il a d’ailleurs expliqué qu’il s’inspirait beaucoup de ses aînés. « J’observe Dani Alves et Thomas Meunier pour continuer de progresser à mon poste de latéral ». Colin Dagba a ensuite dit tout le bien qu’il pensait de Thomas Tuchel. Un entraîneur qui y est d’ailleurs pour beaucoup dans sa décision de rester au Paris Saint-Germain cet hiver. Ce, malgré des approches de quelques clubs qui pouvaient lui garantir plus de temps de jeu. « Avec le coach, on a une bonne relation, il me fait beaucoup confiance, c’est pour ça que je suis resté cet hiver. J’ai eu des sollicitations mais je suis resté, c’est aussi à cause du coach ». Un coach qui s’est présenté avant lui face aux médias.

Et il en a profité pour déclarer sa flamme au jeune Dagba. « Je ne sais pas si c’est très intelligent de le dire ici, mais j’aime Colin Dagba. Vraiment, c’est un gars incroyable. Il est fiable. Il fait des entraînement chaque jour avec le même niveau, un bon état d’esprit. Il fait les choses bien. C’est un top remplaçant. Il a la qualité pour commencer, mais avec les blessures musculaires de l’an dernier, je suis très attentif et prudent avec lui. Maintenant, il est un remplaçant très important pour nous. Il est bon dans chaque position comme à gauche face à Manchester United. Il fait des entraînements avec beaucoup de qualités. Il est rapide, techniquement très fiable, il peut protéger le ballon, il ne perd pas de ballon facile. Il a une bonne compréhension et une bonne lecture du jeu. Il a une bonne mentalité ». Des mots qui ont dû faire plaisir au Titi du PSG !