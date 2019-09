Lorsqu’il débarque à Paris durant l’été 2015, personne ne remet en question ce choix de la cellule de recrutement du PSG. À l’époque, Layvin Kurzawa a 23 ans, est un pilier de l’AS Monaco, a connu ses premières sélections en Équipe de France et est considéré par certains comme le futur latéral gauche des Bleus. Paris le recrute pour assurer la succession du vieillissant, mais indispensable Maxwell. Mais rien ne va se passer comme prévu. Brillant par intermittence, moyen la plupart du temps quand il n’est pas blessé, il va voir sa doublure Yuri Berchiche en 2017 lui passer devant l’année suivant la retraite de Maxwell. Au bout d’une saison, le latéral gauche espagnol quitte Paris pour Bilbao et son remplaçant et compatriote Juan Bernat lui emboîte le pas et prend la place de titulaire à un Kurzawa qui passe son temps entre le banc de touche, les terrains et l’infirmerie.

Pourtant, en mars 2019, l’international tricolore aux 13 sélections a vraiment cru que son aventure parisienne était lancée. Bien remis d’une hernie discale tenace qui l’avait éloigné des terrains pendant six mois, le principal intéressé assurait alors à Téléfoot qu’il avait changé de vie grâce notamment à la naissance de sa fille. « J’ai eu la chance de marquer ce but. Les supporters aiment ça je pense. Je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, mais je me sens de mieux en mieux. Je ne suis pas encore à 100%, mais quand je le serai, les gens le verront. » Malgré un bref retour en Équipe de France et quelques prestations abouties avec le PSG, l’euphorie n’a été que de courte durée.

Un seul duel gagné sur six face à Reims…

Incapable de tenir la comparaison avec un Juan Bernat qui ne cesse d’impressionner, Layvin Kurzawa doit se contenter de miettes. Très moyen face à Strasbourg il y a dix jours, le latéral gauche de 27 ans a sombré mercredi soir face à Reims en délivrant l’une de ses, si ce n’est la pire prestation de sa carrière parisienne. L’impression laissée et les statistiques sont terribles pour le n° 20. Marquage trop lâche, apport offensif inexistant, travail défensif défaillant, un seul duel gagné sur six, un seul ballon gagné en défense. Les notes délivrées par les médias ont été terribles et ne l’ont clairement pas épargné. Notre rédaction lui a accordé la pire note du match PSG-Reims avec un 2. Le Parisien lui a accordé la même note tandis que L’Équipe lui a mis un 3. Les supporters du PSG et la twittosphère n’ont pas été tendres non plus avec l’ancien Monégasque qui a pris très cher sur les réseaux sociaux.

Sa sortie à la 65e minute mercredi soir au Parc des Princes et sa posture sur le banc de touche serviette sur la tête en disaient long. Le latéral gauche n’a clairement pas marqué de points et son avenir s’inscrit de plus en plus en pointillés. En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa risque de trouver la saison bien longue sauf s’il se résout à quitter Paris cet hiver. Mais une chose est sûre, l’international tricolore de 27 ans vit bien ses derniers mois de calvaire dans la capitale où ses choix capillaires et vestimentaires auront bien plus fait parler que ses performances sur le terrain. Un beau gâchis.

