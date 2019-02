Souvent, depuis l’arrivée de QSI aux manettes, le nom d’Arsène Wenger a été associé à une arrivée au Paris SG. L’Alsacien est toujours resté fidèle à Arsenal. Libre de tout contrat depuis l’été dernier, la donne est désormais différente. Le technicien, consultant pour divers médias ces derniers mois, prépare son retour aux affaires. C’est dans ce contexte que L’Équipe révèle une rencontre entre l’ancien coach des Gunners et le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Le quotidien sportif explique que les deux hommes se sont vus à Doha, en marge du tournoi WTA (tennis féminin). L’homme fort du club de la capitale l’a même invité dans sa loge présidentielle pour discuter et échanger. Rien n’a filtré de cet entretien, mais il se murmure que le natif de Strasbourg ne serait pas contre une aventure chez les Rouge-et-Bleu. Satisfaits de Thomas Tuchel, ces derniers penseraient davantage à lui comme successeur d’Antero Henrique au poste de directeur sportif.

Wenger pour remplacer Henrique ?

Le Portugais, qui entretient de très fraîches relations avec Tuchel, a vu sa position un peu plus fragilisée après la sortie d’Idrissa Gueye (29 ans), cible n° 1 lors du dernier mercato d’hiver, finalement resté à Everton. « Je ne l’ai pas eu. Je n’ai jamais trop compris ce qui se passait avec lui. Everton non plus, d’ailleurs », a récemment confié le milieu international sénégalais (61 sélections, 2 buts), interloqué. C’est dans ce contexte que le nom de Wenger refait donc surface.

Mais si le PSG est réellement décidé à miser sur lui, il devra se méfier. Le Times expliquait récemment que l’expérimenté technicien disposait de trois autres propositions. Sport Bild croit aujourd’hui savoir que l’une d’elles émane de Schalke 04. Le club de la Ruhr se verrait bien faire de lui le successeur d’un Christian Heidel contesté. Son nom figure sur une short-list aux côtés de ceux de Ralf Rangnick (RB Leipzig), Jonas Boldt (Bayer Leverkusen) et Christoph Metzelder. Le feuilleton Wenger est lancé.