Privé de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, insuffisamment remis de leurs pépins physiques, Thomas Tuchel dispose néanmoins de solutions pour composer son attaque ce samedi, pour la réception de Strasbourg (5e journée de Ligue 1). L’entraîneur du Paris SG l’a dit ce vendredi en conférence de presse au centre d’entraînement Ooredoo, Neymar fera son retour au Parc des Princes. Une enceinte que Mauro Icardi devrait lui découvrir, comme l’a aussi laissé entendre l’Allemand. « Peut-être que demain on pourra utiliser Mauro parce qu’Edi n’est pas avec nous », a-t-il lâché, ne sachant toutefois pas combien de temps le buteur argentin pourra tenir.

« Je ne suis pas sûr qu’il soit prêt à jouer tout un match. Il a manqué beaucoup de matches avec l’Inter ces derniers mois », a-t-il indiqué, déjà sous le charme des qualités de l’international albiceleste. « Il a une qualité claire, sa dernière touche pour finir les attaques. Il est toujours dangereux, il n’a pas besoin de beaucoup de touches pour marquer, il a beaucoup de confiance dans la surface », a-t-il apprécié, demandant toutefois du temps. « Mais notre style est différent de celui de l’Inter. Il peut s’adapter très vite ou prendre un peu de temps, on doit attendre de voir », a-t-il confié. Séduit par le profil de sa recrue estivale, le coach parisien attend beaucoup de lui.

« Si tout le monde est là, ce sera dur pour moi... »

« Il nous amène une concurrence totale en attaque, c’est bien pour nous je pense. Il doit prouver. Il n’a pas joué depuis longtemps. Il doit retrouver son rythme aussi. Normalement, il est un n° 9, comme Edi. C’est une bonne situation. Il est là, très content d’être là. Il se sent très libre. (...) La concurrence nous aide beaucoup. J’attends un bon esprit dans le travail. Du respect dans tous les sens, de la complicité pour tirer le groupe vers le haut », a-t-il expliqué. Et s’il a mis ses deux buteurs en concurrence, l’entraîneur du PSG a également laissé entendre qu’à terme une association pourrait être envisagée.

« On peut peut-être jouer avec Edi et Mauro ensemble dans quelques matches. Si les deux montrent qu’ils doivent jouer, je trouverai une solution, c’est à eux de se montrer indispensables », a-t-il assuré, ravi des futurs casse-têtes qui s’offrent à lui. « Si tout le monde est là, j’ai beaucoup de schémas, on décidera quand on devra décider. Si on a la possibilité d’aligner tout le monde, ce sera dur pour moi, mais c’est bien pour l’équipe, ça veut dire que nous sommes forts. On ne peut pas atteindre tous nos objectifs sans choix forts », a-t-il conclu. Tout le monde est prévenu, les places seront chères en attaque au PSG.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10